„Kabelschächte und Rinnen als Toilette benutzt“

Madrid liefert bislang ein tadelloses Debüt in der Formel 1 ab. Andere Premieren der Königsklasse sorgten für „Ekel-Alarm“ und Chaos-Faktor.
Die „Krone“ berichtet aus Madrid
Aller Anfang ist schwer. Das gilt auch für die Betreiber neuer Strecken in der Formel 1. „Wir werden in diesen Tagen einiges lernen und nächstes Jahr vieles besser machen“, erklärte Lokalmatador Carlos Sainz daher zum Start in das erste Wochenende auf dem neuen Kurs in Madrid. Wie schwer so mancher Anfang in den vergangenen Jahrzehnten war, weiß Christoph Ammann aus eigener leidlicher Erfahrung. Mit der „Krone“ plauderte der Chef von „Cam Security“ über Kurioses und teils Ekelhaftes bei Debütrennen:
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