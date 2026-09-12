Kraftwerkspläne im Ennstal: Gegner geben nicht auf

In der Region sind bekanntlich mehrere neue Kraftwerke geplant. Die Initiative will diese Projekte verhindern und zugleich erreichen, dass die noch frei fließenden bzw. ökologisch wertvollen Abschnitte geschützt und renaturiert werden. Auf die angekündigte Ausweisung der Talbachklamm als Naturdenkmal will man sich nämlich nicht verlassen: „Die Projektwerber und ein Grundstücksbesitzer haben gegen die Entscheidung Einspruch erhoben. Nun ist das Verwaltungsgericht in Graz am Zug“, sagt Zefferer.