Selbst gemischte Energydrinks lösen Herzrasen aus

„Verkaufsverbot zu empfehlen“

Bei einem durchschnittlichen Jugendlichen, der 50 Kilogramm auf die Waage bringt, entspricht der Doseninhalt eines Aufputschmittels fast der Hälfte der empfohlenen Koffeinhöchstmenge pro Tag. Die Energy-Pulver und -Sirupe enthalten pro Portion zwischen 150 und 200 Milligramm. In Österreich gibt es keine Altersbeschränkung für koffeinhaltige Getränke. „Ein Verkaufsverbot an Minderjährige wäre auch bei uns dringend zu empfehlen. Länder wie Norwegen oder Polen haben diesen Schritt bereits gesetzt“, sagt Kinderärztin Claudia Arnreiter vom Ordensklinikum.