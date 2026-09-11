Poxrucker Sisters: „Das ist unsere DNA“

Im Herbst startet zudem die große Live-Tour. „Es ist unsere DNA, die wir auf die Bühne bringen. Es gibt viele Gelegenheiten, uns live zu erleben, denn wir touren durch ganz Österreich. Unsere Fans dürfen sich auf neue Songs freuen, die ganz unterschiedlich sind, ebenso wie auf unsere größten Hits“, verspricht Magdalena.