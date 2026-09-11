Poxrucker Sisters: „Das ist unsere DNA“

Neues Album, neue Tour, großes Gefühlskino: Die Poxrucker Sisters legen heute ihr fünftes Album „DNA“ nach und sprechen offen über den Spagat zwischen Familienleben und Popkarriere. Dazu gibt‘s mit „Vielleicht“ einen Song voller Hoffnung, Zweifel und Mut. Ab Oktober geht es auf große Album-Release-Tour durch ganz Österreich.
Mit ihrem neuen Album „DNA“ bringen die Poxrucker Sisters – sie sind im oberösterreichischen Mühlviertel verwurzelt – genau das auf den Punkt, was sie seit Jahren ausmacht: ehrliche Songs, kraftvoller dreistimmiger Gesang und Musik, die mitten aus ihrem Leben stammt. „Wir drei Schwestern stehen für das Echte, Natürliche. Wir wollen authentisch sein“, betont Christina.
Im Gespräch verheimlichen sie nicht, dass sie derzeit als Mamas, Tanten und Familienmenschen den Spagat zwischen Familienalltag, Schule und Live-Konzerten meistern müssen. Sie gestehen natürlich, dass das Album in einer intensiven Zeit entstanden ist: Zwischen Wäschebergen, Schulaufgaben, Live-Auftritten „und dem Social-Media-Wahnsinn“.
Gemeinsames Songwriting
Aber beim gemeinsamen Songwriting sprudelten die Ideen jedoch nur so, und vor allem Christina war voller Inspiration. So entstanden sogar mehr Songs als ursprünglich geplant: zwölf neue Titel, die nun darauf warten, gefeiert und mitgesungen zu werden.
Musikalische Brücken
Zwischen Liedern wie „Tam Tam“ und „Vielleicht“ spiegelt sich die Vielschichtigkeit ihres Lebens wider – ein Klangbild, das Pop mit mutigen Crossover-Elementen verbindet. Mit Features von Yasmo und Deschowieda schlagen sie musikalisch Brücken von Wien bis Bayern und zeigen, dass Schubladendenken bei ihnen keine Chance hat.
Songbook und Live-Tour
Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Steffi erklärt: „Es gibt einige Songs als Mitsing-Edition, und wir bringen auch ein Songbook heraus, weil unsere Musik bei Familienfesten, Hochzeiten und in Chören gerne gesungen wird.“
Im Herbst startet zudem die große Live-Tour. „Es ist unsere DNA, die wir auf die Bühne bringen. Es gibt viele Gelegenheiten, uns live zu erleben, denn wir touren durch ganz Österreich. Unsere Fans dürfen sich auf neue Songs freuen, die ganz unterschiedlich sind, ebenso wie auf unsere größten Hits“, verspricht Magdalena.
Die DNA Tour startet im Oktober. Nächste Live-Termine: Wörgl (9. 10.), Rum (10. 10.), Salzburg (22. 10.), Linz (23. 10.), Bad Ischl (29. 10.).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.