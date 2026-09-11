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Neues Album ist da

Poxrucker Sisters: „Das ist unsere DNA“

Oberösterreich
11.09.2026 16:30
Die Poxrucker Sisters: das Trio zählt zu Österreichs erfolgreichsten Dialekt-Pop-Acts
Die Poxrucker Sisters: das Trio zählt zu Österreichs erfolgreichsten Dialekt-Pop-Acts(Bild: Ines Thomsen)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Neues Album, neue Tour, großes Gefühlskino: Die Poxrucker Sisters legen heute ihr fünftes Album „DNA“ nach und sprechen offen über den Spagat zwischen Familienleben und Popkarriere. Dazu gibt‘s mit „Vielleicht“ einen Song voller Hoffnung, Zweifel und Mut. Ab Oktober geht es auf große Album-Release-Tour durch ganz Österreich.

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Mit ihrem neuen Album „DNA“ bringen die Poxrucker Sisters – sie sind im oberösterreichischen Mühlviertel verwurzelt – genau das auf den Punkt, was sie seit Jahren ausmacht: ehrliche Songs, kraftvoller dreistimmiger Gesang und Musik, die mitten aus ihrem Leben stammt. „Wir drei Schwestern stehen für das Echte, Natürliche. Wir wollen authentisch sein“, betont Christina.

Im Gespräch verheimlichen sie nicht, dass sie derzeit als Mamas, Tanten und Familienmenschen den Spagat zwischen Familienalltag, Schule und Live-Konzerten meistern müssen. Sie gestehen natürlich, dass das Album in einer intensiven Zeit entstanden ist: Zwischen Wäschebergen, Schulaufgaben, Live-Auftritten „und dem Social-Media-Wahnsinn“.

Gemeinsames Songwriting
Aber beim gemeinsamen Songwriting sprudelten die Ideen jedoch nur so, und vor allem Christina war voller Inspiration. So entstanden sogar mehr Songs als ursprünglich geplant: zwölf neue Titel, die nun darauf warten, gefeiert und mitgesungen zu werden.

(Bild: Barfuß Records)

Musikalische Brücken
Zwischen Liedern wie „Tam Tam“ und „Vielleicht“ spiegelt sich die Vielschichtigkeit ihres Lebens wider – ein Klangbild, das Pop mit mutigen Crossover-Elementen verbindet. Mit Features von Yasmo und Deschowieda schlagen sie musikalisch Brücken von Wien bis Bayern und zeigen, dass Schubladendenken bei ihnen keine Chance hat.

Songbook und Live-Tour
Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Steffi erklärt: „Es gibt einige Songs als Mitsing-Edition, und wir bringen auch ein Songbook heraus, weil unsere Musik bei Familienfesten, Hochzeiten und in Chören gerne gesungen wird.“

Im Herbst startet zudem die große Live-Tour. „Es ist unsere DNA, die wir auf die Bühne bringen. Es gibt viele Gelegenheiten, uns live zu erleben, denn wir touren durch ganz Österreich. Unsere Fans dürfen sich auf neue Songs freuen, die ganz unterschiedlich sind, ebenso wie auf unsere größten Hits“, verspricht Magdalena.

Die DNA Tour startet im Oktober. Nächste Live-Termine: Wörgl (9. 10.), Rum (10. 10.), Salzburg (22. 10.), Linz (23. 10.), Bad Ischl (29. 10.).

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