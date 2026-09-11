Wiener Straßenbahn in Rosentaler Garten geparkt

Einst war sie auf den Straßen der Bundeshauptstadt unterwegs. Heute steht die historische Straßenbahn in einem privaten Vorgarten im Kärntner Ferlach und bekommt dort die Chance auf ein neues Leben.
Andere Menschen stellen sich Steinskulpturen oder Ähnliches in den Garten. Familie Morri aus Ferlach geht einen etwas anderen – durchaus kuriosen – Weg. „Wir haben uns einfach eine alte Straßenbahn in den Garten gestellt“, erzählt Patrick Morri im „Krone“-Gespräch.
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