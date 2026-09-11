Mehr Komfort und Barrierefreiheit für Bahnhof

Der 155 Jahre alte Bahnhof Greifenburg-Weißensee wird umfassend modernisiert. Rund vier Millionen Euro fließen in neue Bahnsteige, Barrierefreiheit, Parkplätze und zusätzliche Mobilitätsangebote. Die Arbeiten sollen bis Ende 2027 fertig sein.
Barrierefreiheit, Park & Ride, Lademöglichkeiten für E-Autos – die Anforderungen an einen modernen Bahnhof haben sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt.
Bahnhof wird um vier Millionen ausgebaut
Als das Hauptgebäude des Bahnhofs Greifenburg-Weißensee vor gut 155 Jahren errichtet wurde, gab es dafür noch keinen Bedarf. Daher war es an der Zeit, zu investieren – für vier Millionen Euro wird von Juli bis Dezember 2027 modernisiert, 915.000 Euro kommen vom Land Kärnten.
„Gezielt in bessere Ausstattung, mehr Komfort und Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr zu investieren, stärkt nicht nur die Lebensqualität vor Ort, sondern macht die Bahn insgesamt noch attraktiver“, betont Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.
Überdachung, Blindensystem und Co.
So wird es künftig eine Park & Ride-Anlage mit 61 Stellplätzen – davon zwei barrierefrei -, fünf Frauen- und zwei Familienstellplätze und zwei mit Lademöglichkeit geben. Für Fahrräder entstehen 64 überdachte Abstellplätze, für Mopeds, Motorräder & Co. acht Stellplätze.
Auch bei den Bahnsteigen wird sich einiges tun: Ein neuer Mittelbahnsteig mit Überdachung wird errichtet, ein Blindenleitsystem mit barrierefreiem, schienengleichem Zugang macht den Bahnhof künftig für alle Fahrgäste leichter zugänglich. Zusätzlich sind zwei Bushaltestellen mit Witterungsschutz, drei Taxistandplätze und ein Pkw-Kurzparkplatz vorgesehen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.