Mehr Komfort und Barrierefreiheit für Bahnhof

Bahnhof wird um vier Millionen ausgebaut

Als das Hauptgebäude des Bahnhofs Greifenburg-Weißensee vor gut 155 Jahren errichtet wurde, gab es dafür noch keinen Bedarf. Daher war es an der Zeit, zu investieren – für vier Millionen Euro wird von Juli bis Dezember 2027 modernisiert, 915.000 Euro kommen vom Land Kärnten.