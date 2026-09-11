Gall zeigt keine Schwäche, bleibt Gesamtdritter!

Am Samstag warten auf 187 Kilometern von La Calahorra zum Collado del Alguacil vier lange Anstiege mit insgesamt fast 5000 zu überwindenden Höhenmetern. Die letzten 8,5 Kilometer zur Bergankunft auf 1900 Metern Seehöhe sind extrem steil, was Gall für einen Angriff besonders entgegenkommen würde. Die 112 Kilometer lange Schlussetappe am Sonntag führt in Granada über einen anspruchsvollen Rundkurs, große Zeitabstände sind da nicht mehr zu erwarten.