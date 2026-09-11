Zu Schnitzel und Co. gab es Gespräche über Sex

Flapsige Sprüche und obszöne Geschenke

Und während der Wahrheitsfindung dreht es sich immer wieder um ein äußerst kurioses und obszönes Ostergeschenk: eine Gurke, mit zwei pinken Eiern und weißer Schokolade obendrauf, die ein männliches Glied nachbilden sollen. „Gibt das ein gutes Bild für eine Abteilung der Kärntner Landesregierung ab?“, will mehrmals Herr Rat vom Angeklagten wissen. Und mehrmals versucht dieser, das Geschenk als Scherz abzutun.