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Trauriger Triumph

Kidman fühlte sich nach Oscar „mehr als einsam“

Society International
11.09.2026 17:00
Es war ihr großer Triumph, dennoch fühlte sich Nicole Kidman nach ihrem Oscar-Gewinn im Jahr ...
Es war ihr großer Triumph, dennoch fühlte sich Nicole Kidman nach ihrem Oscar-Gewinn im Jahr 2003 „mehr als einsam“.(Bild: Krone-Collage/EPA/CHRIS TORRES, APA-Images / AP / KEVORK DJANSEZIAN)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Mit dem Gewinn ihres Oscars für „The Hours“ stand sie 2003 auf dem Zenit ihrer Karriere. Doch privat befand sich Nicole Kidman damals in einem tiefen Loch. 

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Im Podcast „Therapuss” gab die 59-Jährige jetzt erstmals offen zu, wie schlecht es ihr vor 22 Jahren seelisch gegangen war: „Ich hatte gerade meinen beruflichen Höhepunkt erlebt, um dann nach Hause zu kommen und mich einfach mehr als einsam zu fühlen.“

Konnte Freude mit keinem Partner teilen
Die Australierin und Tom Cruise hatten sich zwei Jahre zuvor nach 10 Jahren Ehe scheiden lassen und Nicole ließ sich damals zu den Academy Awards von ihren Eltern auf dem roten Teppich begleiten. „Doch ich habe mir so gewünscht, einen Partner zu haben, mit dem ich diese Auszeichnung teilen kann“, erinnerte sie sich: „Ich wollte einfach gerne in den Armen von jemandem liegen oder mit ihm vor Freude auf dem Bett herumspringen.“

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Musst sich zwingen, Trauer zu beenden
Doch dann habe sie sich selbst gezwungen, ihre Trauerphase zu beenden: „Ich hatte diesen profunden Moment, an dem mir klar wurde, es wird Zeit für dich, wieder voll ins Leben einzusteigen.“ Die damals 35-Jährige beschloss, jemanden zu finden, „dessen Nähe sich für mich wieder wie mein echtes Leben anfühlt.“

2006 heiratete sie dann den Country-Sänger Keith Urban von dem sie sich Anfang dieses Jahres nach 19 Ehejahren scheiden ließ. Das ehemalige Paar hat zwei Töchter im Teenageralter: Sunday Rose (18) und Faith Margaret (15).

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