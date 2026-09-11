Kidman fühlte sich nach Oscar „mehr als einsam“

Konnte Freude mit keinem Partner teilen

Die Australierin und Tom Cruise hatten sich zwei Jahre zuvor nach 10 Jahren Ehe scheiden lassen und Nicole ließ sich damals zu den Academy Awards von ihren Eltern auf dem roten Teppich begleiten. „Doch ich habe mir so gewünscht, einen Partner zu haben, mit dem ich diese Auszeichnung teilen kann“, erinnerte sie sich: „Ich wollte einfach gerne in den Armen von jemandem liegen oder mit ihm vor Freude auf dem Bett herumspringen.“