Rechenzentrum: Nun ist eine Umweltprüfung fix

Zukunftsprojekte gut prüfen

Gemäß den Experten des Landes ergibt sich die Verpflichtung zur Umweltprüfung, insbesondere aus geplanten großen Notstromaggregaten. Doch das ist bei Weitem keine Ablehnung des Projektes. Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP): „Die Gesellschaft benötigt immer höhere Rechenleistungen. Wichtig ist, dass wir bei diesen Zentren Auswirkungen prüfen können. Das ist gut für das Land und die Region.“