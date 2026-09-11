Rechenzentrum: Nun ist eine Umweltprüfung fix

Die Nachfrage nach Rechenleistung steigt in immer lichtere Höhen. Datenprojekte prägen deshalb das ganze Land. In Leopoldsdorf in Niederösterreich herrscht nun Umwelt-Prüfpflicht.
Es ist fix: Für ein geplantes Rechenzentrum in Leopoldsdorf ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung verpflichtend! Wie berichtet, ist die Errichtung von drei Recheneinheiten bestehend aus jeweils einem dreistöckigen Gebäude samt Abwasseranlagen und Kühlsystemen mit Abwärmenutzungskonzept geplant. Auch der Betrieb eines Umspannwerkes auf dem 6,7 Hektar großen Areal, das nicht komplett verbaut werden soll, ist Thema.
Zukunftsprojekte gut prüfen
Gemäß den Experten des Landes ergibt sich die Verpflichtung zur Umweltprüfung, insbesondere aus geplanten großen Notstromaggregaten. Doch das ist bei Weitem keine Ablehnung des Projektes. Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP): „Die Gesellschaft benötigt immer höhere Rechenleistungen. Wichtig ist, dass wir bei diesen Zentren Auswirkungen prüfen können. Das ist gut für das Land und die Region.“
Schon im vergangenen Frühjahr hat das Land das Raumordnungsgesetz betreffend Rechenzentren verschärft: Projekte über mehr als drei Hektar brauchen zu einer Gemeinde-Widmung auch eine Standortverordnung der Landesregierung.
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