Durch das Gleirschtal hinein zur Pforzheimer Hütte

Diese Hüttentour führt quasi zu einem Tiroler Jubilar: Denn das Schutzhaus südlich von St. Sigmund in den Sellrainer Bergen wurde heuer ebenso satte wie runde 100 Jahre alt. Hier ist man weit weg von der lauten Welt.
Nach Überwindung des Schocks der horrenden Parkgebühr am Ausgangspunkt folgen wird dem bezeichneten schmalen Asphaltweg südlich hinein ins Gleirschtal. Nach knapp einer halben Stunde ist die Gleirschalm erreicht. Hier bietet sich am Rückweg noch eine abschließende Einkehrmöglichkeit.
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