Notschlafstelle: Dramatischer Bettwanzenbefall

Alle Konzepte ignoriert

Schon seit zwei Wochen hätte eine Spezialfirma den ganz stark befallenen zweiten Stock behandeln müssen – geschehen ist es aber nicht. „Es wurden mehrere Konzepte für das Bettwanzenproblem geschrieben, diese hat man aber leider ignoriert“, heißt es. Nun sei es zu spät. Die einzige Möglichkeit wäre, so die Mitarbeiter, die NOST – wie schon 2024 – zu schließen und zur Überbrückung für die Klienten neben dem Gebäude ein Zelt aufzustellen.