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Carolines Tochter Prinzessin Alexandra ist verlobt

Royals
11.09.2026 17:31
Jetzt ist es offiziell! Alexandra von Hannover, die jüngste Tochter von Prinzessin Caroline von ...
Jetzt ist es offiziell! Alexandra von Hannover, die jüngste Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco und Ernst August von Hannover, hat sich mit ihrem langjährigen Freund Ben-Sylvester Strautmann verlobt.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / David NIVIERE, www.instagram.com/alex.hanover)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Prinzessin Alexandra von Hannover, die gemeinsame Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco und Prinz Ernst August von Hannover, wird heiraten! Wie sie überglücklich auf Instagram bekannt gab, habe sie sich mit Ben-Sylvester Strautmann verlobt. 

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„Marriage Plot – Hochzeitspläne“, schrieb die 27-Jährige zu dem Verlobungsfoto und schmückte ihre Nachricht mit mehreren gelben Herzen. Eine liebevolle Anspielung auf den Ring, den ihr zukünftiger Ehemann ausgesucht hat: Im Mittelpunkt funkelt ein kissenförmiger gelber Diamant, flankiert von zwei weiteren Steinen – offenbar ein klassischer Trilogie-Ring.

Tiefe Verbindung mit Österreich
Prinzessin Alexandra von Monaco, offiziell Prinzessin Alexandra von Hannover, ist das einzige gemeinsame Kind von Prinzessin Caroline von Monaco und Ernst August von Hannover.

19. November 2001: Monacos verstorbener Fürst Rainier III. (l.) steht mit seiner Tochter ...
19. November 2001: Monacos verstorbener Fürst Rainier III. (l.) steht mit seiner Tochter Prinzessin Caroline von Hannover (r.), ihrem Ehemann Prinz Ernst August von Hannover (2.v.l.), ihrer Tochter Alexandra (M.) sowie dem heutigen Fürsten Albert (2.v.r.) auf dem Balkon des Fürstenpalasts in Monaco während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag des Fürstentums.(Bild: APA-Images / AFP / PASCAL GUYOT)

Eine besondere Note in ihrer Biografie ist ihre tiefe Verbindung zu Österreich: Die Prinzessin wurde am 20. Juli 1999 im oberösterreichischen Vöcklabruck geboren, da ihre Familie dort verwurzelt war.

Aufgewachsen ist die vielseitig talentierte junge Frau, die früher unter anderem als Eiskunstläuferin aktiv war und heute als Stilikone sowie Modestudentin gilt, international geprägt zwischen Monaco, New York und Paris.

Die Prinzessin begeistert sich für Mode, Kunst und Literatur. Auf ihrem Instagram-Account ...
Die Prinzessin begeistert sich für Mode, Kunst und Literatur. Auf ihrem Instagram-Account gewährt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in diese Leidenschaften und teilt persönliche Empfehlungen sowie Eindrücke aus ihrem Alltag.(Bild: PPS/www.PPS.at)

An ihrer Seite steht seit vielen Jahren Ben-Sylvester Strautmann, mit dem sie die Verlobung nun offiziell gemacht hat. Der gebürtige Deutsche entstammt einer erfolgreichen Unternehmerfamilie aus Niedersachsen, wuchs jedoch im Fürstentum Monaco auf, wo seine Eltern als Banker tätig sind.

Anfang Juni 2026: Alexandra von Hannover und ihr Partner Ben-Sylvester Strautmann bei der ...
Anfang Juni 2026: Alexandra von Hannover und ihr Partner Ben-Sylvester Strautmann bei der glamourösen Grand-Prix-Gala in Monaco(Bild: APA-Images / Action Press / David NIVIERE)

Neben seinem sportlichen Auftreten – er ist unter anderem als Ex-Basketballer bekannt – schloss er ein Studium des Business Managements am renommierten King’s College in London ab. Der hochgewachsene, zurückhaltende Millionärssohn hat sich längst seinen festen Platz in der monegassischen Gesellschaft erarbeitet.

Auf einem Instagram-Post aus dem Sommer, der die Prinzessin bei einer Radtour durch Kopenhagen ...
Auf einem Instagram-Post aus dem Sommer, der die Prinzessin bei einer Radtour durch Kopenhagen zeigt, trägt Ben-Sylvester Strautmann bereits einen Pullover mit der Aufschrift „Hanover“.(Bild: www.instagram.com/alex.hanover)

Seit 2017 unzertrennlich
Seit 2017 sind Prinzessin Alexandra und Ben-Sylvester Strautmann unzertrennlich und gelten im Fürstentum Monaco als echtes Traumpaar. Ob bei großen gesellschaftlichen Highlights wie dem traditionellen Rosenball oder ganz privat – die beiden begleiten sich stets harmonisch und auf Augenhöhe.

Nach Jahren der gemeinsamen Weiterentwicklung bildet ihre tiefe Vertrautheit die perfekte Basis für den nächsten Schritt in eine gemeinsame Zukunft.

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