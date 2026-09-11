Carolines Tochter Prinzessin Alexandra ist verlobt

19. November 2001: Monacos verstorbener Fürst Rainier III. (l.) steht mit seiner Tochter Prinzessin Caroline von Hannover (r.), ihrem Ehemann Prinz Ernst August von Hannover (2.v.l.), ihrer Tochter Alexandra (M.) sowie dem heutigen Fürsten Albert (2.v.r.) auf dem Balkon des Fürstenpalasts in Monaco während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag des Fürstentums. (Bild: APA-Images / AFP / PASCAL GUYOT)