Carolines Tochter Prinzessin Alexandra ist verlobt

Prinzessin Alexandra von Hannover, die gemeinsame Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco und Prinz Ernst August von Hannover, wird heiraten! Wie sie überglücklich auf Instagram bekannt gab, habe sie sich mit Ben-Sylvester Strautmann verlobt.
„Marriage Plot – Hochzeitspläne“, schrieb die 27-Jährige zu dem Verlobungsfoto und schmückte ihre Nachricht mit mehreren gelben Herzen. Eine liebevolle Anspielung auf den Ring, den ihr zukünftiger Ehemann ausgesucht hat: Im Mittelpunkt funkelt ein kissenförmiger gelber Diamant, flankiert von zwei weiteren Steinen – offenbar ein klassischer Trilogie-Ring.
Tiefe Verbindung mit Österreich
Prinzessin Alexandra von Monaco, offiziell Prinzessin Alexandra von Hannover, ist das einzige gemeinsame Kind von Prinzessin Caroline von Monaco und Ernst August von Hannover.
Eine besondere Note in ihrer Biografie ist ihre tiefe Verbindung zu Österreich: Die Prinzessin wurde am 20. Juli 1999 im oberösterreichischen Vöcklabruck geboren, da ihre Familie dort verwurzelt war.
Aufgewachsen ist die vielseitig talentierte junge Frau, die früher unter anderem als Eiskunstläuferin aktiv war und heute als Stilikone sowie Modestudentin gilt, international geprägt zwischen Monaco, New York und Paris.
An ihrer Seite steht seit vielen Jahren Ben-Sylvester Strautmann, mit dem sie die Verlobung nun offiziell gemacht hat. Der gebürtige Deutsche entstammt einer erfolgreichen Unternehmerfamilie aus Niedersachsen, wuchs jedoch im Fürstentum Monaco auf, wo seine Eltern als Banker tätig sind.
Neben seinem sportlichen Auftreten – er ist unter anderem als Ex-Basketballer bekannt – schloss er ein Studium des Business Managements am renommierten King’s College in London ab. Der hochgewachsene, zurückhaltende Millionärssohn hat sich längst seinen festen Platz in der monegassischen Gesellschaft erarbeitet.
Seit 2017 unzertrennlich
Seit 2017 sind Prinzessin Alexandra und Ben-Sylvester Strautmann unzertrennlich und gelten im Fürstentum Monaco als echtes Traumpaar. Ob bei großen gesellschaftlichen Highlights wie dem traditionellen Rosenball oder ganz privat – die beiden begleiten sich stets harmonisch und auf Augenhöhe.
Nach Jahren der gemeinsamen Weiterentwicklung bildet ihre tiefe Vertrautheit die perfekte Basis für den nächsten Schritt in eine gemeinsame Zukunft.
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