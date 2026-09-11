Offiziell! Schöttel und ÖFB gehen getrennte Wege

Keine WM-Analyse mehr

Bei der WM im Sommer in Nordamerika war Schöttel vor Ort noch mit dabei gewesen. Sein auf der Meeting-Agenda vorgesehener Bericht zum Turnier samt Aus im Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:3) fiel kurz aus, dafür nahm der scheidende Sportdirektor noch einmal ausführlich zu seiner gesamten Arbeit in den vergangenen Jahren Stellung und hob dabei auch seine Erfolge hervor. An seiner Abberufung änderte das nichts – der Beschluss wurde offenbar mit drei Enthaltungen, aber ohne Gegenstimmen gefasst.