Gehälter-Check: Verdiene ich genug für mein Alter?

Die große Gehalts-Analyse: Die brandneuen offiziellen Zahlen verraten, wie Sie mit Ihrem Einkommen im Vergleich zu Ihrer Altersgruppe abschneiden – und zwar getrennt für Frauen, Männer und beide gemeinsam. Während die einen mit ihrem Verdienst zufrieden sind, fragen sich andere, ob sie nicht doch mehr herausholen können.