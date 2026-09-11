Gehälter-Check: Verdiene ich genug für mein Alter?

Die große Gehalts-Analyse: Die brandneuen offiziellen Zahlen verraten, wie Sie mit Ihrem Einkommen im Vergleich zu Ihrer Altersgruppe abschneiden – und zwar getrennt für Frauen, Männer und beide gemeinsam. Während die einen mit ihrem Verdienst zufrieden sind, fragen sich andere, ob sie nicht doch mehr herausholen können.
Die offiziellen Daten zeigen, in welchem Alter Sie Ihren Lohn oder Ihr Gehalt am steilsten nach oben treiben können. Denn wer weiß, wo er steht, kann gezielt handeln. Die „Krone“ präsentiert Experten-Tipps, wie Sie Ihr Einkommen in jeder Alterskategorie verbessern.
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