Wenn Alice Weidel dann Bundeskanzlerin ist …

Als Alice Weidel im Juli 2033 vom Bundestag zur Bundeskanzlerin gewählt wird, sind viele Menschen erleichtert. Alice Weidel ist nicht so, wie sie dachten. Sie ist eine Staatsfrau. All jene, die über Jahre vor diesem Tag gewarnt haben, wirken mit einem Mal hysterisch. Das Programm wirkt für viele Bürger gar nicht so verheerend