Asbest-Krimi: Warum die Behörde so lange braucht

Asbestbelastung für Taskforce „akzeptabel“

Abseits davon heißt es von der Taskforce, die Messungen seien mittlerweile abgeschlossen und alle Werte niedriger als der Grenzwert für Arbeitnehmer in Österreich (dieser liegt bei 10.000 Fasern pro Kubikmeter Luft und wird 2029 auf 2000 Fasern heruntergesetzt, Anm.). Die Taskforce selbst nimmt 1000 Fasern pro Kubikmeter Luft als Richtwert an. Bei einer Exposition unter diesem Wert sei das gesundheitliche Risiko über die Lebenszeit als vorübergehend akzeptabel anzusehen – wobei natürlich weiterhin das Minimierungsgebot gelte, wird erklärt.