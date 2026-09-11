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F1-Pilot wehrt sich

Cockpit wackelt! „Fahrer sind nicht das Problem“

Formel 1
11.09.2026 13:16
Esteban Ocon
Esteban Ocon(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Esteban Ocon geht es um seine Zukunft in der Formel 1! Während zahlreiche Cockpits für 2027 bereits vergeben sind, muss der Franzose um seinen Platz bei Haas bangen. Vor dem Großen Preis von Spanien in Madrid bestätigte er laufende Gespräche, die Schuld an der bisherigen Misere weist er allerdings von sich. „Uns ist klar, dass innerhalb des Teams nicht die Fahrer das Problem sind.“

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„Wir führen natürlich seit den letzten Wochen Diskussionen über die Zukunft“, bestätigte Ocon vor dem Rennwochenende in der spanischen Hauptstadt. Haas hat seine Fahrerpaarung für die kommende Saison bislang offengelassen. Während Teamkollege Oliver Bearman recht sicher im Sattel sitzt und womöglich erneut von Ferrari ausgeliehen werden könnte, wird bereits seit Längerem über eine Trennung von Ocon spekuliert.

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Nur drei Punkte auf dem Konto
Die bisherige Saison spricht jedenfalls nicht für den 29-Jährigen: Mit lediglich drei Punkten liegt Ocon deutlich hinter dem jungen Briten Bearman, der bereits 18 Zähler gesammelt hat. Zuletzt wurden mit Ferrari-Toptalent Rafael Camara und Red-Bull-Reservist Yuki Tsunoda zwei konkrete mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht. Camara durfte Ende August ebenso wie Ryo Hirakawa und Leonardo Fornaroli beim TPC-Test („Testing of Previous Cars“) in Portimao einen Haas steuern. Das fachte die Spekulationen über einen Fahrerwechsel weiter an. Ocon gibt sich dennoch betont gelassen: „Das Team darf andere Fahrer testen lassen, wenn es will. Das TPC-Programm ist sehr wichtig für uns.“

„Fahrer sind nicht das Problem“
Die Verantwortung für den siebenten Platz in der Konstrukteurswertung sieht der Franzose jedenfalls weder bei sich noch bei Bearman. „Uns ist klar, dass innerhalb des Teams nicht die Fahrer das Problem sind“, stellte Ocon klar. Man ziehe „gemeinsam an einem Strang, um das Beste aus dem Auto herauszuholen“. Sobald „das Auto bereit ist, Leistung zu bringen“, seien auch die Fahrer bereit.

Esteban Ocon
Esteban Ocon(Bild: AP/Manu Fernandez)

Vorerst will sich Ocon nicht von den Zukunftsspekulationen ablenken lassen: „Im Moment konzentriere ich mich ausschließlich darauf, das Maximum aus unseren Möglichkeiten herauszuholen, die Probleme am Auto zu beheben, diese neue Strecke kennenzulernen und hoffentlich gute Ergebnisse zu erzielen.“ Bei der Formel-1-Premiere in Madrid fährt der Haas-Pilot somit nicht nur um Punkte, sondern wohl auch um seine Zukunft.

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