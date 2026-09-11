Cockpit wackelt! „Fahrer sind nicht das Problem“

Nur drei Punkte auf dem Konto

Die bisherige Saison spricht jedenfalls nicht für den 29-Jährigen: Mit lediglich drei Punkten liegt Ocon deutlich hinter dem jungen Briten Bearman, der bereits 18 Zähler gesammelt hat. Zuletzt wurden mit Ferrari-Toptalent Rafael Camara und Red-Bull-Reservist Yuki Tsunoda zwei konkrete mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht. Camara durfte Ende August ebenso wie Ryo Hirakawa und Leonardo Fornaroli beim TPC-Test („Testing of Previous Cars“) in Portimao einen Haas steuern. Das fachte die Spekulationen über einen Fahrerwechsel weiter an. Ocon gibt sich dennoch betont gelassen: „Das Team darf andere Fahrer testen lassen, wenn es will. Das TPC-Programm ist sehr wichtig für uns.“