Großeinsatz in Wien: Bub (1) stürzt aus Fenster

Freitagvormittag ist es in Wien-Favoriten zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Kleinkind (1) soll aus einem Fenster einer Wohnung gestürzt sein.
Bislang ist noch unklar, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, um das schwer verletzte Kind ins Spital zu bringen.
Bereich abgesperrt
Der Bereich rund um den Antonsplatz wurde von den Einsatzkräften großräumig abgesperrt. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zum Zustand des Kindes liegen derzeit nicht vor. Die Polizei konnte bislang nur den Fenstersturz des Kindes bestätigen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.