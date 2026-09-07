Diese Serie lässt dich garantiert nicht mehr los!

Gugu Mbatha-Raw sorgt bei Sky für Gänsehaut! In „Possession“ reist sie als Anwältin Claudia nach Jamaika, um einen mysteriösen Erbstreit zu klären. Doch das Anwesen, um das es geht, kommt ihr erschreckend bekannt vor: Es verfolgt sie bereits in ihren Träumen. Was dahintersteckt, zeigen wir im Video.