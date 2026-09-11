Waffenbeschaffer der Hamas in Berlin angeklagt

Konkreter Anschlag in Deutschland oder Österreich geplant

Wie konkret die Anschlagspläne der Männer gewesen sein sollen, wurde erst im Juni bekannt. „Bei einem der Beschuldigten wurde ein vorgefertigtes Bekennervideo sichergestellt“, erklärte Generalbundesanwalt Jens Rommel beim Jahrespressegespräch seiner Behörde in Karlsruhe. In dem Video sei ein Anschlag um den zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel angekündigt worden – also um den 7. Oktober 2025 herum. Die ersten Verdächtigen in dem Komplex wurden am 1. Oktober 2025 gefasst. Das Video soll der in Großbritannien Inhaftierte erstellt haben.