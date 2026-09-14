Traditionelles Brauchtum als „goldene Hilfe“

Neben der Pflege des alten Brauchtums stand auch heuer der gute Zweck im Mittelpunkt: 1500 Euro gingen an die Feuerwehr Ressnig. Damit setzten die Goldhaubenfrauen ihr Vereinsmotto fort, die Feuerwehren der Region tatkräftig zu unterstützen. Bereits am Vortag herrschte reges Treiben. Zahlreiche fleißige Hände banden aus Salbei, Rosmarin, Lavendel, Minze und Ringelblumen bunte Kräuterbuschen.