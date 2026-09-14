Traditionelles Brauchtum als „goldene Hilfe“

Zum „kleinen Frauentag“ am 13. September luden die Ferlacher „Goldis“, wie die Goldhaubenfrauen liebevoll genannt werden, zu ihrer traditionellen Kräuterweihe nach Ferlach und sammelten Spenden für den guten Zweck.
Neben der Pflege des alten Brauchtums stand auch heuer der gute Zweck im Mittelpunkt: 1500 Euro gingen an die Feuerwehr Ressnig. Damit setzten die Goldhaubenfrauen ihr Vereinsmotto fort, die Feuerwehren der Region tatkräftig zu unterstützen. Bereits am Vortag herrschte reges Treiben. Zahlreiche fleißige Hände banden aus Salbei, Rosmarin, Lavendel, Minze und Ringelblumen bunte Kräuterbuschen.
Ergänzt wurden die Sträußchen mit Lavendelsäckchen. Bei der gut besuchten Sonntagsmesse segnete Stadtpfarrer Jakob Ibounig die Kräuter. Der tief in der bäuerlichen Tradition verwurzelte Brauch verbindet Natur, Glaube und Heimat.
Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom MGV Alpenrose, erstmals begleitet vom jungen Organisten Niclas Dovjak. Der Ausklang erfolgte bei Speis und Trank.
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