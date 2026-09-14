Der Countdown zum Wörthersee-Marathon läuft

10.000 Bananen und 13.600 Liter Powerade

Hinter einem Marathon dieser Größe steckt auch abseits der Strecke ein enormer Aufwand. Mehr als 600 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, dazu kommen Mitarbeiter externer Dienstleister. Mehr als 1500 Absperrgitter müssen entlang der Strecke aufgestellt werden. Für die Verpflegung stehen unter anderem 10.000 Bananen, 6000 Mandarinen (beides von SanLucar), 13.600 Liter Powerade, 2300 Liter Hirter Crush und 1000 Liter alkoholfreies Hirter bereit. An acht großen Verpflegestellen gibt es Getränke, Obst und Knabbereien.

Auch die Organisation der Strecke ist komplex: Elf Abschnitte haben individuelle Sperrzeiten und Verkehrsmaßnahmen. Die Strecke ist offiziell von der Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) vermessen. Für die Läufer gibt es alle fünf Kilometer Zwischenzeiten. Beim Team-Marathon sind Reifnitz, Velden und Pörtschach als Übergabestellen vorgesehen. Halbmarathon-Teilnehmer können ihre Garderobe von Klagenfurt nach Velden transportieren lassen.