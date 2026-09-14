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Der Countdown zum Wörthersee-Marathon läuft

Kärnten
14.09.2026 14:00
Insgesamt 4150 Läuferinnen und Läufer nehmen die 42,195 Kilometer rund um den See in Angriff
Insgesamt 4150 Läuferinnen und Läufer nehmen die 42,195 Kilometer rund um den See in Angriff(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Was für eine Premiere! Am Sonntag, 27. September, wird der Wörthersee erstmals zum Schauplatz eines Marathons – und der ist mit insgesamt 8500 Anmeldungen aus 36 Nationen längst ausverkauft. Sportwelt und Tourismus jubeln! Die „Krone“ hat alle Infos zum Mega-Event. 

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Insgesamt 4166 Läuferinnen und Läufer nehmen die 42,195 Kilometer rund um den See in Angriff. „Dass sich der Großteil der Teilnehmer für die komplette Distanz angemeldet hat, ist wirklich etwas Besonderes. Beim Vienna City Marathon ist das nicht der Fall“, so Kathrin Widu vom Organisationsteam.  Damit ist der Wörthersee Marathon schon jetzt vor der Premiere die zweitgrößte Laufveranstaltung Österreichs. Für Initiator Mario Theissl geht ein Traum in Erfüllung: „Vor drei Jahren kam mir die Idee für den Marathon bei einer Radrunde um den See und jetzt – in knapp zwei Wochen – ist es so weit!“

Theissl, Läifer Messner mit seiner Startnummer, Widu und Landessportchef Arthofer.
Theissl, Läifer Messner mit seiner Startnummer, Widu und Landessportchef Arthofer.(Bild: Handler Wolfgang)

Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt – die weiteste Anreise haben Läufer aus Panama, USA und China. Insgesamt 36 Nationen sind vertreten – nach Österreich verzeichnet Deutschland die meisten Läufer, gefolgt von Ungarn und Italien. Der älteste Teilnehmer ist 86 Jahre alt, die jüngsten Läufer sind 12 – sie nehmen an den Team-Bewerben teil.

LH Fellner mit den Bürgermeistern und Vertretern der Wörthersee-Gemeinden, durch die gelaufen ...
LH Fellner mit den Bürgermeistern und Vertretern der Wörthersee-Gemeinden, durch die gelaufen wird: Klagenfurt, Maria Wörth, Schiefling, Velden, Techelsberg Pörtschach und Krumpendorf.(Bild: Handler Wolfgang)

Um 9 Uhr fällt am 27. September im Strandbad Klagenfurt der Startschuss. Von dort geht es am Südufer nach Velden, weiter über Pörtschach und Krumpendorf und schließlich zurück nach Klagenfurt. Bis 18 Uhr bleibt das Ziel geöffnet. Entlang der Strecke sorgen Verpflegungs- und Wasserstationen, mehrere Cheering-Zones und sogar ein Fan-Boot für Stimmung. 

Sport-Asse als zusätzlicher Motivator 
Mit Eva Wutti und Andreas Vojta sind auch zwei österreichische Profisportler dabei. Beide starten über die Halbmarathondistanz „The Wild Beauty – 21 K“. Für Wutti ist der Lauf ein Heimspiel: „Ich liebe den Wörthersee. Er ist landschaftlich traumhaft.“ Vojta wiederum sieht in der Premiere „etwas Pionierhaftes“.  KLC-Aushängeschild Thomas Messner nimmt ebenso den „Halben“ in Angriff.

Auch der Powerade Team-Marathon ist ausgebucht. Zwei bis zehn Personen teilen sich dabei die See-Runde. Bereits am Samstag stimmen „Runners Beach Club“ und „Shake Out Run“ auf das Laufwochenende ein. Die Kärntner Linien bringen die Teilnehmer zudem kostenlos zum Start und wieder zurück.

Startnummer gilt als Bus-Ticket
Die Startnummer gilt am 27.9. nämlich als Ticket im Öffi-Verkehr für Busse, Züge und S-Bahn. Shuttlebusse pendeln zudem vom Hauptbahnhof Klagenfurt und dem A2-Parkplatz zum Start im Strandbad. Auch von Velden und Pörtschach gibt es für die Halbmarathon-Läufer Shuttlebusse sowie für die Team-Marathon-Teilnehmer von Klagenfurt nach Reifnitz zur ersten Übergabe und retour.

10.000 Bananen und 13.600 Liter Powerade
Hinter einem Marathon dieser Größe steckt auch abseits der Strecke ein enormer Aufwand. Mehr als 600 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, dazu kommen Mitarbeiter externer Dienstleister. Mehr als 1500 Absperrgitter müssen entlang der Strecke aufgestellt werden. Für die Verpflegung stehen unter anderem 10.000 Bananen, 6000 Mandarinen (beides von SanLucar)13.600 Liter Powerade, 2300 Liter Hirter Crush und 1000 Liter alkoholfreies Hirter bereit. An acht großen Verpflegestellen gibt es Getränke, Obst und Knabbereien.

Auch die Organisation der Strecke ist komplex: Elf Abschnitte haben individuelle Sperrzeiten und Verkehrsmaßnahmen. Die Strecke ist offiziell von der Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) vermessen. Für die Läufer gibt es alle fünf Kilometer Zwischenzeiten. Beim Team-Marathon sind Reifnitz, Velden und Pörtschach als Übergabestellen vorgesehen. Halbmarathon-Teilnehmer können ihre Garderobe von Klagenfurt nach Velden transportieren lassen.

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Stimmungsmacher gesucht 
Damit die Läuferinnen und Läufer entlang der Strecke ordentlich unterstützt und angefeuert werden, sind Vereine und Fangruppen gesucht. Mit kreativen Anfeuerungsstationen sollen sie für Stimmung sorgen und den Teilnehmern auf den 42,195 Kilometern zusätzliche Motivation geben. Die coolsten Stationen werden im Rahmen der Berichterstattung in der „Krone“ präsentiert. Anfragen: crew@woerthersee-marathon.at

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