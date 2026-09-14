Immobiliengesellschaft schlittert in Konkurs

Laut den Gläubigerschutzverbänden ist die PK Immobilien Holding GmbH in Seeboden am Millstätter See insolvent. Ursache für den Konkurs seien Ausnahmesituationen wie die Covid-Pandemie, Teuerungen und explodierende Baukosten. Von der Insolvenz sind 30 Gläubiger und zwei Dienstnehmer betroffen.
Die PK Immobilien Holding GmbH wurde im Oktober 2005 erstmals ins Firmenbuch des Landesgerichts Klagenfurt eingetragen. Geschäftsführer des Unternehmens ist Peter Helmut Kleinfercher (50 Prozent Gesellschafter) und Margarete Kleinfercher (50 Prozent Gesellschafterin). Das Unternehmen vermittelt seit 20 Jahren Grundstücke und Beteiligungen in der Heimatregion und auch überregional.
Insolvenz nach bankrotten Wohnprojekten
Im Jahr 2018 beteiligte sich die GmbH an Projektgesellschaften für das österreichweit größte, private Gesundheitszentrum und hochwertige Wohnprojekte in Wien. „Doch die seit mehr als sechs Jahren anhaltenden Ausnahmesituationen – Lockdowns, Behördenverzögerungen, abrupte Zinswende, explodierende Baukosten, wesentlicher Einbruch des Käufer-/Investorenmarktes, Geopolitik – führten bei der Immobiliengesellschaft 2024 zu Einbrüchen der Transaktionszahlen“, informiert der alpenländische Kreditorenverband.
Und auch die unerwartet eingetretene Verschärfung der Markt-Krisensituation (speziell am Wiener Immobilienmarkt) führte zu Wohnprojekt Insolvenzen ab dem zweiten Quartal 2026 in Wien und damit zu weiteren Wertberichtigungen der Projektbeteiligungen. Die Gesellschaft blickte in eine negative Zukunft. Strukturierte Überlegungen und Schritte für eine Sanierung sind im Laufen. Die Hauptgläubiger ist eine Bank sowie drei Mezzanine Kapitalgeber.
Mehr als 4,7 Millionen Euro Passiva
Während die Passiva 4,7 Millionen Euro betragen, sind die Aktiva mit Beteiligungen unbestimmten Wertes angegeben. Darunter sind auch Liegenschaftsvermögen mit einem Wert von rund 2,9 Millionen Euro. Weiters gibt es ein Fahrzeug mit einem Wert von 38.000 Euro. Alpenländische Kreditorenverband: „Derzeit ist nicht bekannt, ob das Unternehmen fortgeführt wird und ob eine Sanierung beabsichtigt ist.“
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