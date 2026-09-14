Immobiliengesellschaft schlittert in Konkurs

Und auch die unerwartet eingetretene Verschärfung der Markt-Krisensituation (speziell am Wiener Immobilienmarkt) führte zu Wohnprojekt Insolvenzen ab dem zweiten Quartal 2026 in Wien und damit zu weiteren Wertberichtigungen der Projektbeteiligungen. Die Gesellschaft blickte in eine negative Zukunft. Strukturierte Überlegungen und Schritte für eine Sanierung sind im Laufen. Die Hauptgläubiger ist eine Bank sowie drei Mezzanine Kapitalgeber.