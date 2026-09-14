Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4,7 Millionen Passiva

Immobiliengesellschaft schlittert in Konkurs

Kärnten
14.09.2026 13:02
Das Unternehmen meldete Insolvenz an (Symbolbild).
Das Unternehmen meldete Insolvenz an (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Laut den Gläubigerschutzverbänden ist die PK Immobilien Holding GmbH in Seeboden am Millstätter See insolvent. Ursache für den Konkurs seien Ausnahmesituationen wie die Covid-Pandemie, Teuerungen und explodierende Baukosten. Von der Insolvenz sind 30 Gläubiger und zwei Dienstnehmer betroffen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die PK Immobilien Holding GmbH wurde im Oktober 2005 erstmals ins Firmenbuch des Landesgerichts Klagenfurt eingetragen. Geschäftsführer des Unternehmens ist Peter Helmut Kleinfercher (50 Prozent Gesellschafter) und Margarete Kleinfercher (50 Prozent Gesellschafterin). Das Unternehmen vermittelt seit 20 Jahren Grundstücke und Beteiligungen in der Heimatregion und auch überregional.

Insolvenz nach bankrotten Wohnprojekten
Im Jahr 2018 beteiligte sich die GmbH an Projektgesellschaften für das österreichweit größte, private Gesundheitszentrum und hochwertige Wohnprojekte in Wien. „Doch die seit mehr als sechs Jahren anhaltenden Ausnahmesituationen – Lockdowns, Behördenverzögerungen, abrupte Zinswende, explodierende Baukosten, wesentlicher Einbruch des Käufer-/Investorenmarktes, Geopolitik – führten bei der Immobiliengesellschaft 2024 zu Einbrüchen der Transaktionszahlen“, informiert der alpenländische Kreditorenverband.

Und auch die unerwartet eingetretene Verschärfung der Markt-Krisensituation (speziell am Wiener Immobilienmarkt) führte zu Wohnprojekt Insolvenzen ab dem zweiten Quartal 2026 in Wien und damit zu weiteren Wertberichtigungen der Projektbeteiligungen. Die Gesellschaft blickte in eine negative Zukunft. Strukturierte Überlegungen und Schritte für eine Sanierung sind im Laufen. Die Hauptgläubiger ist eine Bank sowie drei Mezzanine Kapitalgeber.

Lesen Sie auch:
Rudi Perz coachte 2011 die Austria (Pink), kommt am Freitag als Gegner ins Wörthersee-Stadion.
Sport Tv Logo
Ex-Coach über Austria
„Ich war nicht schuld an den vielen Konkursen!“
28.08.2026
Pleite in Osttirol
Fast 5 Mio. Euro! Immo-Firma schlittert in Konkurs
20.06.2026
Krone Plus Logo
Mit neuen Preisen
So will Insolvenz-Austria Geisterspiele vermeiden
26.02.2026

Mehr als 4,7 Millionen Euro Passiva
Während die Passiva 4,7 Millionen Euro betragen, sind die Aktiva mit Beteiligungen unbestimmten Wertes angegeben. Darunter sind auch Liegenschaftsvermögen mit einem Wert von rund  2,9 Millionen Euro. Weiters gibt es ein Fahrzeug mit einem Wert von 38.000 Euro. Alpenländische Kreditorenverband: „Derzeit ist nicht bekannt, ob das Unternehmen fortgeführt wird und ob eine Sanierung beabsichtigt ist.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
14.09.2026 13:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
101.625 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
96.680 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
92.293 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1752 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1264 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1245 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Mehr Kärnten
4,7 Millionen Passiva
Immobiliengesellschaft schlittert in Konkurs
Diskussion um Eckstoß
Rapid-Treffer irregulär? Die Szene hier im Video
Seltene Instrumente
Oboe und Fagott: Die Stiefkinder in der Musik
In Rechtskurve
Wilde Kollision: Zwei Motorradlenker stürzten
Sensation nach Treffen
Harley-Davidson-Ikone als Kärnten-Botschafter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf