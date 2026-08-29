Erste Hitze-Hilfen wurden bereits ausbezahlt

„Unser europaweit beispielgebendes Modell der Dürreversicherung zeigt damit ganz konkret, dass Vorsorge wirkt und Hilfe rasch ankommt“, sagt der zuletzt vielgescholtene ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Die intensiven Verhandlungen der vergangenen zwei Wochen hätten sich ausgezahlt. „Wir handeln jetzt, damit unsere bäuerlichen Familienbetriebe durch diese Krise kommen und die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln auch in Zukunft gesichert bleibt“, so der Minister.