False Tears
Letters from the Tormentor in His Cell: “Mom Lives On in You”
Wailing and fake tears behind bars after the alleged fatal rape of his wife! Between bad pasta salad in prison and worries about the pool, the suspected abusive husband hopes “that I’ll wake up and it’ll all just be a dream.” Krone+ has seen the disturbing letters the Upper Austrian man sends to his daughter.
“Dear Paula, (name changed by the editor), I don’t really know how to begin. Unfortunately, I’ll have to stay here a while longer. Sorry for causing you all so much stress,” begins one of the letters from the 51-year-old truck driver to their child—the very daughter whose mother he took away in a “fatal sex accident,” as he described his wife’s brutal death during questioning.
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