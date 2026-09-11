US Open: Die zwei Finalistinnen stehen fest!

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat zum vierten Mal in Serie das Endspiel der US Open erreicht und erneut die Titelträume von Jessica Pegula beendet. Vor den Augen der früheren First Lady Michelle Obama auf der Ehrentribüne setzte sich die Tennis-Weltranglistenerste aus Belarus im Halbfinale gegen die US-Amerikanerin Pegula glatt 7:5 und 6:2 durch. Sabalenka darf damit nach 2025 und 2024 auf den dritten Titel nacheinander beim Grand-Slam-Turnier in New York hoffen.