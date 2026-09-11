US Open: Die zwei Finalistinnen stehen fest!

Die zwei Finalistinnen stehen fest: Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina duellieren sich im Endspiel um den Titel bei den US Open!
Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat zum vierten Mal in Serie das Endspiel der US Open erreicht und erneut die Titelträume von Jessica Pegula beendet. Vor den Augen der früheren First Lady Michelle Obama auf der Ehrentribüne setzte sich die Tennis-Weltranglistenerste aus Belarus im Halbfinale gegen die US-Amerikanerin Pegula glatt 7:5 und 6:2 durch. Sabalenka darf damit nach 2025 und 2024 auf den dritten Titel nacheinander beim Grand-Slam-Turnier in New York hoffen.
Sie hatte Pegula vor zwei Jahren im Endspiel bezwungen und in der vergangenen Saison ebenfalls im Halbfinale geschlagen. Bis zum 5:5 im ersten Satz hielt Pegula gut mit, vergab dabei sogar einen Breakball. Dann erhöhte Sabalenka das Tempo mit ihrem Power-Tennis und geriet beim Match über 1:20 Stunden Spielzeit nicht mehr ernsthaft in Gefahr.
Rybakina ringt Gauff nieder
Im Endspiel bekommt sie es nun mit Jelena Rybakina zu tun. Sie bezwang mit US-Star Coco Gauff mit 3:6, 6:4 und 6:4.
Es ist Rybakinas erstes US-Open-Finale. Unabhängig vom Ausgang wird die Kasachin nach dem Turnier Sabalenka als neue Nummer eins der Welt ablösen.
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