Rote Politiker rücken jetzt zur Klinik-Rettung aus

Rote Front gegen Zusperr-Pläne

Dafür gibt es jetzt von den SPÖ-Bürgermeistern im Bezirk ausdrückliches Lob. „Nur die SPÖ mit Landesrat Sven Hergovich steht zu ihrem Wort, dass keine Gesundheitseinrichtung geschlossen werden darf, ohne dass es vorher einen mindestens gleichwertigen Ersatz gibt“, erklären die SPÖ-Gemeindechefs Claudia Allram (Amaliendorf-Aalfang), Manfred Grill (Bad Großpertholz), Georg Einzinger (Brand-Nagelberg), Alexandra Weber (Heidenreichstein) und Guntmar Müller (Hirschbach) sowie Landtagsabgeordneter Michael Bierbach. Sie kündigen an, sich weiter für den Erhalt des Spitals einsetzen zu wollen.