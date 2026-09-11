Bayern: Nach dem Probealarm hielt die Rekord-Serie

Dass die Norweger aus München keine Punkte mitnehmen würden, war ihnen wohl klar. Damit sie die lange Reise in ihre Heimat nördlich des Polarkreises nicht mit leeren Händen antreten müssen, schickten sie am Nachmittag zwei junge Mitglieder des Betreuerstabs in den Bayern-Fanshop in Münchens Innenstadt. Dort lösten sie in der Bodö/Glimt-Kleidung zwar keinen Alarm aus, sorgten aber bei den anderen Kunden für ein Schmunzeln.