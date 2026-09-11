Bayern: Nach dem Probealarm hielt die Rekord-Serie

Nach dem Probealarm hielt die Rekord-Serie: Der FC Bayern München startete mit 5:0-Heimsieg gegen Bodö/Glimt perfekt in die Champions League!
Die „Krone“ berichtet aus München
Den ersten Alarm gab es am Donnerstag für die Bayern-Fans schon bei der Anreise im Zug nach München zum Heim-Auftakt in der Champions League gegen Bodö/Glimt. Plötzlich spielten alle Handys verrückt, mischten sich die Klingeltöne der kurzzeitig leicht nervösen Fahrgäste.
Der „bundesweite Warntag“, bei dem in ganz Deutschland probeweise sämtliche Katastrophenwarnsysteme ausgelöst werden, hatte sich im Vorfeld offenbar nicht bis zu den rot-weiß-roten Anhängern der Bayern durchgesprochen ...
Auf den ersten Tor-Alarm mussten die 75.000 Fans dann länger warten, als ihnen lieb war. Während ein Fahrzeuglenker ausgerufen wurde, sein Auto umparken musste, hatten die Norweger den sprichwörtlichen Bus in der Abwehr gut geparkt, machten es ÖFB-Legionär Laimer und Co. schwer.
Bitteres Aus für Goalie
Der bärenstarke Bodö-Torhüter Haikin musste zur Pause verletzt raus. Ersatzkeeper Lund hatte nach nur 78 Sekunden bei Musialas Schuss ins lange Ecke keine Chance. In der 61. Minute traf Kane nach Olise-Freistoß per Kopf in seiner achten Königsklassen-Partie in Folge zum 2:0. Davies (3:0/77.) und Olise (4:0/83.) nutzten die sich auftuenden Räume. Erneut Olise sorgte in der Nachspielzeit für den 5:0-Endstand.
Bayern München siegte damit auch in der 23. Auftakt-Partie in der Champions League in Folge und baute die eigene Rekord-Serie weiter aus.
Dass die Norweger aus München keine Punkte mitnehmen würden, war ihnen wohl klar. Damit sie die lange Reise in ihre Heimat nördlich des Polarkreises nicht mit leeren Händen antreten müssen, schickten sie am Nachmittag zwei junge Mitglieder des Betreuerstabs in den Bayern-Fanshop in Münchens Innenstadt. Dort lösten sie in der Bodö/Glimt-Kleidung zwar keinen Alarm aus, sorgten aber bei den anderen Kunden für ein Schmunzeln.
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