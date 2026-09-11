Rübenernte bricht ein: Europa droht Zucker-Engpass

Kann spätere Ernte die Rüben retten?

Aufgrund dessen werde auch der Zuckerertrag – jede Rübe besteht aus rund 17 Prozent Zucker – geringer ausfallen. Um den Rüben noch ein wenig Zeit zum Gedeihen zu geben, wird nicht planmäßig Mitte September mit der Ernte begonnen, sondern erst am 5. Oktober. Zwei Tage später startet dann die Verarbeitung. „Sollte es im September kaum mehr regnen, kann sich der Ertrag sogar noch nach unten bewegen“, sagt Fröch. Doch auch zu viel Niederschlag wäre fatal: „Das könnte die Rüben nach der Dürre zusätzlich stressen – und zu Fäulnis führen.“