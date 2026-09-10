Schweden-Export: „Es war jede Sekunde wert“

Mit 16 Jahren wagte Johannes Neumann den Sprung von Kärnten nach Schweden. Vier Jahre später ist Rögle für den Stürmer längst zum zweiten Zuhause geworden. Der 20-Jährige spricht mit der „Krone“ über seinen mutigen Schritt, den Alltag in Ängelholm und seinen großen Traum von der SHL.
Nach Ängelholm zu Rögle BK hat es in den vergangenen Jahren schon einige heimische Eishockey-Cracks verschlagen. Das berühmteste Beispiel ist wohl Marco Kasper, der mittlerweile bei den Detroit Red Wings in der NHL seine Brötchen verdient.
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