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Seit vier Jahren

Schweden-Export: „Es war jede Sekunde wert“

Eishockey
10.09.2026 20:59
Seit vier Jahren bei Rögle in Ängelholm: Johannes Neumann.
Seit vier Jahren bei Rögle in Ängelholm: Johannes Neumann.(Bild: Neumann)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Mit 16 Jahren wagte Johannes Neumann den Sprung von Kärnten nach Schweden. Vier Jahre später ist Rögle für den Stürmer längst zum zweiten Zuhause geworden. Der 20-Jährige spricht mit der „Krone“ über seinen mutigen Schritt, den Alltag in Ängelholm und seinen großen Traum von der SHL.

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Nach Ängelholm zu Rögle BK hat es in den vergangenen Jahren schon einige heimische Eishockey-Cracks verschlagen. Das berühmteste Beispiel ist wohl Marco Kasper, der mittlerweile bei den Detroit Red Wings in der NHL seine Brötchen verdient.

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