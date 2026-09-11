Warum Bürgermeister-Amt immer unbeliebter wird

Kärnten gehen die Bürgermeister aus: Sie halten im Ort die Fäden zusammen, sind Krisenmanager und erster Ansprechpartner bei jedem Problem. Wer im Ort etwas bewegen will, geht in die Gemeindepolitik, oder kandidiert gar als Bürgermeister. Am 28. Februar. 2027 finden die Kärntner Gemeinderatswahlen statt und Interessierte aus den einzelnen Parteien können wieder um den Chefsessel der Kommunen kämpfen. Doch der große Kampf wird es wohl nicht werden. Denn das Amt des Gemeindechefs wird immer unbeliebter und ein Rückgang an Interessenten ist zu spüren.