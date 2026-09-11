„Mit ihm und Rangnick hat’s nicht so funktioniert“

Paukenschlag beim ÖFB: Wie die „Krone“ berichtete, steht Sportdirektor Peter Schöttel vor dem Aus! „Mit ihm und Ralf Rangnick hat es nicht so richtig funktioniert“, meint Sky-Experte und Ex-Nationalteamstürmer Marc Janko.
Nach neun Jahren im Amt wird Peter Schöttel seinen Sessel beim ÖFB wohl räumen. „Wenn man sich hinter den Kulissen umhört, dann ist es nicht wahnsinnig überraschend“, zeigt sich Marc Janko am Rande der Champions-League-Berichterstattung bei Sky wenig verwundert.
Die Beziehung zwischen Schöttel und Teamchef Ralf Rangnick sei nicht die beste gewesen, analysiert der einstige ÖFB-Kicker. „Es ist schon so, dass Rangnick seit einiger Zeit bei allen Dingen, die ihm wichtig sind, das nicht über den Peter macht, sondern über andere Personen“, so Janko.
Übernimmt nun Prödl?
Jetzt lautet die große Frage, wer die Rolle des Sportdirektors künftig übernehmen wird. Ein Name, der bereits gehandelt wird: Sebastian Prödl. Rangnicks Draht zum ehemaligen Teamverteidiger, der aktuell als Leiter der ÖFB-Nachwuchsteams agiert, ist ausgezeichnet. Im Gegensatz zu Schöttel …
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