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Schöttel vor ÖFB-Aus

„Mit ihm und Rangnick hat’s nicht so funktioniert“

Fußball National
11.09.2026 06:07
Peter Schöttel (li.) und Ralf Rangnick
Peter Schöttel (li.) und Ralf Rangnick(Bild: GEPA)
Porträt von Mario Drexler
Porträt von Christian Reichel
Von Mario Drexler und Christian Reichel

Paukenschlag beim ÖFB: Wie die „Krone“ berichtete, steht Sportdirektor Peter Schöttel vor dem Aus! „Mit ihm und Ralf Rangnick hat es nicht so richtig funktioniert“, meint Sky-Experte und Ex-Nationalteamstürmer Marc Janko.

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Nach neun Jahren im Amt wird Peter Schöttel seinen Sessel beim ÖFB wohl räumen. „Wenn man sich hinter den Kulissen umhört, dann ist es nicht wahnsinnig überraschend“, zeigt sich Marc Janko am Rande der Champions-League-Berichterstattung bei Sky wenig verwundert.

Marc Janko
Marc Janko(Bild: GEPA)

Die Beziehung zwischen Schöttel und Teamchef Ralf Rangnick sei nicht die beste gewesen, analysiert der einstige ÖFB-Kicker. „Es ist schon so, dass Rangnick seit einiger Zeit bei allen Dingen, die ihm wichtig sind, das nicht über den Peter macht, sondern über andere Personen“, so Janko.

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