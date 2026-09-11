CL: Trainer schmeißt hin – Präsident legt Veto ein

Auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:1) gegen die AS Rom soll der Istanbuler Coach laut übereinstimmenden Medienberichten gesagt haben, dass er von seiner Position zurücktrete. „Ich habe diese Entscheidung getroffen, um den Weg für meinen Klub freizumachen“, wird Kartal unter anderem zitiert.