„Ein paar Leute haben mich schon abgeschrieben“

Zum 32. Mal in seiner Karriere trifft der Neo-Rieder Stefan Schwab Freitagabend (19.30, live auf Sky) auf die Bullen. Einst durchlief er die Salzburger Akademie, als Gegner bekam er die Stärke der Bullen oft genug zu spüren. „Es ist immer wieder schön, gegen diesen Klub zu spielen. Auch wenn ich oft auf den Hut bekommen habe.“