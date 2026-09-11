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Routinier Schwab

„Ein paar Leute haben mich schon abgeschrieben“

Red Bull Salzburg
11.09.2026 06:30
Schwab (35) läuft heute zum 279. Mal in der Bundesliga auf.
Schwab (35) läuft heute zum 279. Mal in der Bundesliga auf.(Bild: GEPA pictures/ Mathias Mandl)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Routinier Stefan Schwab trifft Freitagabend (19.30) zum ersten Mal seit seiner Rückkehr nach Österreich auf seinen Ex-Klub Red Bull Salzburg. Im Vorfeld des Duells sprach der gebürtige Saalfeldener mit der „Krone“ über sein Dasein als Routinier, die heimische Bundesliga und die Zeit nach der Karriere.

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Zum 32. Mal in seiner Karriere trifft der Neo-Rieder Stefan Schwab Freitagabend (19.30, live auf Sky) auf die Bullen. Einst durchlief er die Salzburger Akademie, als Gegner bekam er die Stärke der Bullen oft genug zu spüren. „Es ist immer wieder schön, gegen diesen Klub zu spielen. Auch wenn ich oft auf den Hut bekommen habe.“

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