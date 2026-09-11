„Ein paar Leute haben mich schon abgeschrieben“

Routinier Stefan Schwab trifft Freitagabend (19.30) zum ersten Mal seit seiner Rückkehr nach Österreich auf seinen Ex-Klub Red Bull Salzburg. Im Vorfeld des Duells sprach der gebürtige Saalfeldener mit der „Krone“ über sein Dasein als Routinier, die heimische Bundesliga und die Zeit nach der Karriere.
Zum 32. Mal in seiner Karriere trifft der Neo-Rieder Stefan Schwab Freitagabend (19.30, live auf Sky) auf die Bullen. Einst durchlief er die Salzburger Akademie, als Gegner bekam er die Stärke der Bullen oft genug zu spüren. „Es ist immer wieder schön, gegen diesen Klub zu spielen. Auch wenn ich oft auf den Hut bekommen habe.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.