Ex-Boss Winkler abgetaucht! Dem VSV droht das Ende

Der VSV-Karren wurde komplett an die Wand gefahren! Droht jetzt der Totalschaden? In einer Woche sollten die Adler in die ICE-Liga-Saison starten – nun steht das Vorhaben auf tönernden Füßen. Vor zwei Wochen kündigte Geschäftsführer Martin Winkler (2022 von VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab und Vorstandssprecher Gerald Rauchenwald übernommen) seinen Rückzug an, am Mittwoch hat er sein Amt mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. Und seitdem überschlagen sich die Ereignisse, immer mehr Details kommen ans Licht.