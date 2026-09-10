Display statt Kreide: Diese Tafeln sind der Renner

Der Verkaufsschlager ist mittlerweile eine kombinierte Tafel-Variante: An den beiden Seiten kann nach wie vor mit Kreide geschrieben werden, doch in der Mitte ist nun ein 86 Zoll großes Touchdisplay verbaut. „Das sieht man schon in Volksschulen“, sagt Michael Baumgartner, Geschäftsführer von Furthner. „Wir verkaufen rund 1000 Stück dieser kombinierten Variante pro Jahr“ – damit hat sie bei Neuanschaffungen die klassische Kreidetafel überholt. Eine gute Entwicklung? „Ich glaube ja“, sagt Baumgartner. „Im Geografie-Unterricht zum Beispiel habe ich ganz andere Möglichkeiten und muss nicht ständig ins Landkarten-Kammerl gehen.“