Neues KI-Zentrum für Industrie um 2,65 Mio. Euro

Start im Oktober

Die oberösterreichischen Industriebetriebe Keba, Primetals Technologies, Swietelsky, TGW Logistics und Voestalpine sind Kooperationspartner. Sie zahlen einen Jahresbeitrag von je 250.000 Euro. Plug and Play suche Start-ups und Technologien, die den Firmen Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen anbieten können – so wurde die Aufgabe des Zentrums bei dessen Vorstellung am Mittwoch umrissen. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen von Künstlicher Intelligenz in Produktion, Anlagenbau, Logistik, Engineering und Bauwirtschaft. Die Abwicklung für das Land übernimmt der heimische Start-up-Inkubator tech2b. Die Partnerschaft habe das Land jetzt erst einmal auf drei Jahre abgeschlossen, es investiert in Summe 2,65 Millionen Euro. Start ist im Oktober.