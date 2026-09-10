Diese Firma produziert die berühmten Zeichenblöcke

Wohin die Firma aus OÖ exportiert

Das oberösterreichische Unternehmen hat zwei Produktionsstandorte: Jenen am Hauptsitz in Gunskirchen und einen kleineren in Deutschland. „Österreich ist unser Heimatmarkt, da haben wir logistisch einen Vorteil“, sagt Riemer, der auch Miteigentümer des Betriebs ist. Bei Schulheften ist die Format Werk GmbH Marktführer in Österreich. Generell verdienen die Gunskirchener 40 Prozent ihrer Erlöse in Österreich. Der Rest wird durch Export erwirtschaftet, hauptsächlich in der Schweiz, in Deutschland sowie in Skandinavien.