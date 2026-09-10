Diese Firma produziert die berühmten Zeichenblöcke

Alle kennen die Produkte, aber nur wenige wissen, wer dahintersteckt: Die Firma Format Werk aus Oberösterreich ist Marktführer für Schulhefte in Österreich – und produziert unter anderem den Zeichenblock mit dem berühmten Feldhasen von Maler Albrecht Dürer auf der Titelseite.
Rund 15.000 Tonnen Papier verarbeitet das Unternehmen Format Werk aus Gunskirchen in Oberösterreich pro Jahr – zu Heften und Blöcken in allen Variationen. Etwa die Hälfte des Umsatzes verdient der Betrieb mit Schulartikeln, die anderen 50 Prozent entfallen auf Bürogeschäft.
„Es gibt in Österreich wahrscheinlich niemanden, der nicht mit einem Produkt von uns in Kontakt ist“, sagt Geschäftsführer Thomas Riemer zur „Krone“. Das wohl bekannteste Erzeugnis der Gunskirchener ist der Zeichenblock, dessen Titelseite der berühmte Feldhase von Maler Albrecht Dürer ziert. Verkauft werden die Produkte von Format Werk – die Firma hat rund 150 Mitarbeiter – bei den großen Handelsketten. Zum Umsatz will Riemer keine Angaben machen.
Wohin die Firma aus OÖ exportiert
Das oberösterreichische Unternehmen hat zwei Produktionsstandorte: Jenen am Hauptsitz in Gunskirchen und einen kleineren in Deutschland. „Österreich ist unser Heimatmarkt, da haben wir logistisch einen Vorteil“, sagt Riemer, der auch Miteigentümer des Betriebs ist. Bei Schulheften ist die Format Werk GmbH Marktführer in Österreich. Generell verdienen die Gunskirchener 40 Prozent ihrer Erlöse in Österreich. Der Rest wird durch Export erwirtschaftet, hauptsächlich in der Schweiz, in Deutschland sowie in Skandinavien.
Wie sich das Geschäft mit den Schulartikeln im Laufe der Zeit verändert hat? „Es hat eine große Entwicklung gegeben: Fast der ganze Markt ist inzwischen mit Recyclingpapier unterwegs“, sagt Riemer.
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