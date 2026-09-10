Neue Beweise im Prozess um Feuerwehr Marchtrenk

Unter großem medialem Interesse findet am Donnerstag am Landesgericht Wels der Prozess gegen den ehemaligen Kommandanten (36) und ehemaligen Kassier (45) der Feuerwehr Marchtrenk statt. Ihnen wird Untreue, Betrug und gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. So sollen die beiden unter anderem privat genutzte Fahrzeuge aus Feuerwehrmitteln finanziert oder Fahrtenbücher der Kommandofahrzeuge verschwinden lassen haben.