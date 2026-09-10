Neue Beweise im Prozess um Feuerwehr Marchtrenk

Noch bevor sich der ehemalige Kommandant und der Ex-Kassier der Feuerwehr Marchtrenk zu den Vorwürfen wegen Untreue, Betrugs und Diebstahls zu Wort melden konnten, wurde der Prozess am Landesgericht Wels unterbrochen. Grund: Neue Beweismittelanträge.
Unter großem medialem Interesse findet am Donnerstag am Landesgericht Wels der Prozess gegen den ehemaligen Kommandanten (36) und ehemaligen Kassier (45) der Feuerwehr Marchtrenk statt. Ihnen wird Untreue, Betrug und gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. So sollen die beiden unter anderem privat genutzte Fahrzeuge aus Feuerwehrmitteln finanziert oder Fahrtenbücher der Kommandofahrzeuge verschwinden lassen haben.
Neue Beweismittel
Nach der Verlesung der Anklagen brachten die beiden Verteidiger der Ex-Florianis neue Beweismittel ein. Um diese in den Akt aufzunehmen, wurde die Verhandlung am Vormittag für rund eine Stunde unterbrochen.
Zeit wird knapp
Gegen 11.30 Uhr wurde dann mit der Einvernahme der ehemaligen Feuerwehrmänner begonnen. Der Prozess ist bis 15 Uhr anberaumt. Schon vor der Unterbrechung ließ die Richterin durchblicken, dass es möglicherweise am Donnerstag zu keinem Urteilsspruch mehr kommen könnte.
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