Neos geben dem Land OÖ viele Hausaufgaben auf

„Nicht mein Kaffee“

Etwa beim Thema Deutsch: „40 Prozent der Viertklässler verfehlen die Deutsch-Standards, aber das Land sagt: ,Nicht mein Kaffee’.“ Was er damit meint? Im Schuljahr 2024/25 habe Oberösterreich nur 86 Prozent der verfügbaren Bundesmittel für die Elementarpädagogik abgeholt. Das sei „nachlässig und unambitioniert“, meint Eypeltauer.