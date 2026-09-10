Neos geben dem Land OÖ viele Hausaufgaben auf

Während der pinke Bildungsminister Wiederkehr im Bund Reformen auf den Weg gebracht habe, hinke Oberösterreich im Bildungsbereich „nachlässig und unambitioniert“ hinterher, kritisiert Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer. Was er den Verantwortlichen in der Landesregierung ins Mitteilungsheft schreibt.
„Setzen, nicht genügend“: So lautet das Urteil der Neos zur Bildungspolitik in Oberösterreich. Den strengen Lehrer markiert kurz vor Schulbeginn der pinke Landessprecher Felix Eypeltauer. Sein Parteikollege, Bildungsminister Christoph Wiederkehr, habe im Bund Reformen angestoßen – „aber überall, wo das Land zuständig ist, lässt es aus“, sagt Eypeltauer.
„Nicht mein Kaffee“
Etwa beim Thema Deutsch: „40 Prozent der Viertklässler verfehlen die Deutsch-Standards, aber das Land sagt: ,Nicht mein Kaffee’.“ Was er damit meint? Im Schuljahr 2024/25 habe Oberösterreich nur 86 Prozent der verfügbaren Bundesmittel für die Elementarpädagogik abgeholt. Das sei „nachlässig und unambitioniert“, meint Eypeltauer.
Wenn uns PISA bei 15-Jährigen Probleme beim Lesen zeigt, kann die politische Antwort nicht erst mit der Volksschule beginnen, sondern schon im Kindergarten.
Felix Eypeltauer, Neos-Landessprecher
Entbürokratisierung
Zweites Thema: Im Bund sei kräftig entbürokratisiert worden – so wurden etwa 80 Prozent der bisherigen Rundschreiben gestrichen oder neu geordnet. Einen „Entlastungscheck“ erwartet der Neos-Frontmann nun auch in Oberösterreich.
Und schließlich solle das Land angesichts der durchwachsenen PISA-Ergebnisse bereits im Kindergarten ansetzen – bei „Qualität, Personal, Betreuungsschlüsseln, Öffnungszeiten und früher Sprachförderung“.
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