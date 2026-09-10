Mopedlenker fuhr auf vor ihm Fahrenden (16) auf

Verletzt ins Spital

Kurz nach einer Kreuzung sah der Vordere laut Polizei einen Freund am Fahrbahnrad und bremste ab. Das dürfte der Hintere aber zu spät bemerkt haben und fuhr auf das Moped seines Freundes auf. Beide Burschen wurden leicht bzw. unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels gebracht.