Mopedlenker fuhr auf vor ihm Fahrenden (16) auf

Mit zwei Verletzten endete die Ausfahrt zweier 16-jähriger Mopedlenker. Die Burschen waren hintereinander unterwegs. Als der Vordere plötzlich anhielt, konnte der Hintere nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Ein 16-Jähriger aus Kematen am Innbach fuhr Mittwochabend mit seinem Moped auf der Grub-Mallinger-Straße in seinem Heimatort. Hinter ihm war sein Bekannter (16), der ebenfalls mit dem Moped unterwegs war.
Verletzt ins Spital
Kurz nach einer Kreuzung sah der Vordere laut Polizei einen Freund am Fahrbahnrad und bremste ab. Das dürfte der Hintere aber zu spät bemerkt haben und fuhr auf das Moped seines Freundes auf. Beide Burschen wurden leicht bzw. unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels gebracht.
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