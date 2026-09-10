Enkelin sah auf Kamera Fremde im Haus der Oma (97)

Die Enkelin einer betagten Hausbesitzerin (97) dürfte am Mittwoch wohl den Schock ihres Lebens bekommen haben. Im Haus der Großmutter sind Überwachungskameras montiert. Auf der zugehörigen Handy-App sah die Enkelin gegen 9 Uhr Fremde im Stiegenhaus herumschleichen.
Am Mittwoch gegen 9 Uhr wurde im Leondinger Stadtteil Imberg von der Enkelin der Hausbesitzerin ein Einschleichdiebstahl in das Wohnhaus der 97-Jährigen gemeldet. Als die Jüngere im Haus der Großmutter eintraf, hatten die Einsichteichdiebe schon Fersengeld gegeben. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.
Fahrzeug angehalten
Wenig später wurde ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs gesichtet und angehalten. Im Wagen saßen vier rumänische Staatsbürger (20 bis 50 Jahre) – drei Männer und eine Frau. Außerdem konnten die Polizisten das Diebesgut, Bargeld sowie Schmuck sicherstellen.
Zwei Verdächtige in Haft
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz werden der 25-Jährige und der 26-Jährige am Donnerstag in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Die beiden anderen wurden auf freiem Fuß angezeigt.
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