Enkelin sah auf Kamera Fremde im Haus der Oma (97)

Am Mittwoch gegen 9 Uhr wurde im Leondinger Stadtteil Imberg von der Enkelin der Hausbesitzerin ein Einschleichdiebstahl in das Wohnhaus der 97-Jährigen gemeldet. Als die Jüngere im Haus der Großmutter eintraf, hatten die Einsichteichdiebe schon Fersengeld gegeben. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.