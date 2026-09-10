Mon dieu! Keine Zimmer für den Sturm-Gegner

Mit dem Heimspiel gegen Stade Rennes startet Sturm am kommenden Mittwoch (21 Uhr) in die Europa League. Bei den Franzosen läuft es sportlich wie am Schnürchen, nur bei der Herbergsuche in der steirischen Landeshauptstadt holte sich der punktegleiche Tabellenführer einen Korb.
Für Sturm geht es vor der dreiwöchigen Länderspielpause noch ordentlich zur Sache. Kommenden Sonntag wartet das Heimspiel gegen Meister LASK, am Mittwoch erfolgt in Liebenau der Start in die Europa League gegen Stade Rennes und anschließend geht es nach Salzburg. Ein Kracher jagt praktisch den nächsten!
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