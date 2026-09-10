Mon dieu! Keine Zimmer für den Sturm-Gegner

Für Sturm geht es vor der dreiwöchigen Länderspielpause noch ordentlich zur Sache. Kommenden Sonntag wartet das Heimspiel gegen Meister LASK, am Mittwoch erfolgt in Liebenau der Start in die Europa League gegen Stade Rennes und anschließend geht es nach Salzburg. Ein Kracher jagt praktisch den nächsten!