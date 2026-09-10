Perfekt: Ried holt schwedischen Ex-Teamspieler

„Er wird die Ansprüche in der Kabine erhöhen“

Ried-Sportdirektor Lukas Brandl hat hohe Erwartungen an den Neuzugang. „Über Wochen hat sich in vielen Gesprächen herauskristallisiert, dass wir in Ried eine spannende gemeinsame Reise starten können. Isaacs Vita spricht für sich, er bereichert uns mit der gesuchten Erfahrung und wird die Ansprüche in der Kabine erhöhen“, sagte Brandl. Im Heimspiel am Freitag gegen Red Bull Salzburg wird Kiese Thelin mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht im Kader stehen, hieß es vonseiten der Innviertler.