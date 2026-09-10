Perfekt: Ried holt schwedischen Ex-Teamspieler

Spektakulärer Deal: Die SV Ried hat den schwedischen Ex-Teamspieler Isaac Kiese Thelin bis 2028 verpflichtet!
Der 34-jährige Stürmer war nach dem Ende seines Engagements bei Urawa Red Diamonds im Sommer vertragslos und konnte deshalb auch nach dem Schließen des Transferfensters ablösefrei geholt werden. Kiese Thelin brachte es auf 33 Länderspiele, vier davon absolvierte er bei der WM 2018. Zudem wurde er mit Malmö viermal schwedischer und mit Anderlecht einmal belgischer Meister.
Mit Malmö setzte sich Kiese Thelin im Champions-League-Play-off 2014 gegen Red Bull Salzburg durch. Weiters war der Angreifer bei zwei Länderspiel-Niederlagen gegen Österreich im Einsatz – beim 1:4 in Solna 2015 in der EM-Qualifikation sowie beim 0:2 in Wien 2018 in einem Testspiel.
„Er wird die Ansprüche in der Kabine erhöhen“
Ried-Sportdirektor Lukas Brandl hat hohe Erwartungen an den Neuzugang. „Über Wochen hat sich in vielen Gesprächen herauskristallisiert, dass wir in Ried eine spannende gemeinsame Reise starten können. Isaacs Vita spricht für sich, er bereichert uns mit der gesuchten Erfahrung und wird die Ansprüche in der Kabine erhöhen“, sagte Brandl. Im Heimspiel am Freitag gegen Red Bull Salzburg wird Kiese Thelin mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht im Kader stehen, hieß es vonseiten der Innviertler.
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