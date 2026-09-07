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AfD-Erdrutschsieg: Vorbild oder Negativbeispiel?

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07.09.2026 14:48
Könnte die Strategie der AfD europaweit Schule machen?
Könnte die Strategie der AfD europaweit Schule machen?(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Knappe 44 Prozent, nur der Sprung des BSW über die Fünf-Prozent-Hürde verhindert die absolute Mandatsmehrheit: Das Ergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt schlägt europaweit hohe Wellen. Neben Glückwünschen von rechten Parteien quer durch Europa und Persönlichkeiten wie Elon Musk stellt sich für viele die Frage: Wie kam dieser Erfolg zustande und welche Lehren können andere Parteien aus dem Erdrutschsieg ziehen?

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Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte bereits vor der Wahl angekündigt, nur bei einer absoluten Mehrheit auch Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen. Das Ergebnis könnte diesem Plan aber nun einen Strich durch die Rechnung machen. Alle rechnerisch möglichen Koalitionen scheinen in der Praxis unmöglich. Übrig bleibt nur die Frage: Welchen Anteil hat die strikte Fundamentalopposition am Erdrutschsieg der AfD?

Worauf führen Sie das fulminante Ergebnis der Alternative für Deutschland zurück? Denken Sie, dass andere Parteien die Strategie der AfD übernehmen könnten? Kann jenes prinzipielle „Wir gegen den Rest“ zum Erfolgsmodell für die europäische Rechte werden, oder befeuert man damit den politischen Stillstand in Europa?

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