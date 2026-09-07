AfD-Erdrutschsieg: Vorbild oder Negativbeispiel?

Worauf führen Sie das fulminante Ergebnis der Alternative für Deutschland zurück? Denken Sie, dass andere Parteien die Strategie der AfD übernehmen könnten? Kann jenes prinzipielle „Wir gegen den Rest“ zum Erfolgsmodell für die europäische Rechte werden, oder befeuert man damit den politischen Stillstand in Europa?



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