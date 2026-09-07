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Frage des Tages

KI-Schummelei: Aus für Hausaufgaben?

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07.09.2026 11:46
Wird KI bald ausschließlich innerhalb der Unterrichtszeiten verwendet?
Wird KI bald ausschließlich innerhalb der Unterrichtszeiten verwendet?(Bild: APA/APA Österreich Bild)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

„ChatGPT, bitte schreib mir diesen Aufsatz!“. Ein Satz, der viele Lehrkräfte in den vergangenen Jahren wohl zur Verzweiflung gebracht hat. Das alte Modell der klassischen Hausaufgaben scheint mit dem Aufstieg Künstlicher Intelligenz an seine Grenzen zu stoßen. Unsere Frage des Tages vom 7. September lautet: „Immer mehr KI-Schummelei: Sollen Hausaufgaben abgeschafft werden?“

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Wie können Künstliche Intelligenz und Hausaufgaben sinnvoll kombiniert werden? Braucht es neue Aufgabenstellungen, oder gehören klassische Hausübungen außerhalb der Unterrichtszeiten bald der Vergangenheit an? Könnte der Aufstieg von ChatGPT, Gemini und Co. gar den entscheidenden Impuls für flächendeckende Ganztagsschulen geben?

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