So viele Gemeinden haben keinen Bankomat mehr

Bargeld kein Auslaufmodell

Die Umfrage unterstützt die Annahme, dass Bargeld in Österreich kein Auslaufmodell ist. Befragt wurden mehr als 200 Gemeindevertreter wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder Amtsleiterinnen und Amtsleiter, damit haben rund 10 Prozent aller Gemeinden teilgenommen. Hinsichtlich Region, Funktion, Geschlecht und Alter der Befragten ist die Umfrage laut dem Institut repräsentativ.

Für knapp 80 Prozent hat Bargeld nach wie vor eine sehr oder eher hohe Bedeutung. Vor allem für das Alltagsleben in der Gemeinde wie den Besuch am Markt oder für Veranstaltungen sei es für fast alle (98 Prozent) unverzichtbar. Ebenso hat Bargeld nach Einschätzung der Befragten für kleine und mittlere Betriebe sowie für sozial schwächere Gruppen wie die ältere Bevölkerung einen wichtigen Stellenwert. Auch als Alternative in Krisenfällen wie möglichen Cyberattacken wird es von 87 Prozent als wesentlich erachtet.