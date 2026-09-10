Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Nachfrage

So viele Gemeinden haben keinen Bankomat mehr

Wirtschaft
10.09.2026 13:11
Die Österreicherinnen und Österreicher zahlen immer noch gerne bar.
Die Österreicherinnen und Österreicher zahlen immer noch gerne bar.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bargeld ist in Österreich weiterhin als Zahlungsmittel gefragt und vielerorts zudem alternativlos. Aber die Versorgung damit ist keinesfalls lückenlos, 15 Prozent der Gemeinden haben keinen Bankomat. Das soll sich allerdings wieder ändern, geht es nach Gemeindebund und Oesterreichischer Nationalbank (OeNB). 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Österreicher zahlen gerne bar, doch der Gang zum Bankomaten ist vielerorts bereits mühsam geworden. Mehr als ein Drittel der Gemeinden (36 Prozent) hat keine eigene Bankfiliale, oft fehlt sogar der Bankomat, wie aus einer Umfrage des Trendforschungsinstituts Pittners Trendexpert im Auftrag der Geldservice Austria (GSA) hervorgeht. Gemeindebund und OeNB arbeiten seit 2024 daran, die Lage mit der Aufstellung neuer Bankomaten in entlegenen Gemeinden zu verbessern, wie man betonte. 

Bestehende Bankomaten sollen erhalten bleiben
Gemeindebundpräsident Johannes Pressl ist insgesamt „zufrieden, wie wir aufgestellt sind“ bei der Bankomat- und Filialversorgung in den Gemeinden, sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Dennoch müsse man die Versorgung auch für die Zukunft absichern, denn Bargeld werde auch künftig eine große Rolle in Gemeinden spielen.

Das 2024 gemeinsam mit der OeNB und den Banken des Landes ausgehandelte „Bankomaten-Moratorium“ sichert das bestehende Netz von rund 8300 Bankomaten vorerst bis 2029 ab. Die OeNB stellt zusätzlich insgesamt 120 Bankomaten in schlecht versorgten Gegenden auf. Bisher sind laut OeNB 66 neue Bankomaten aufgestellt worden.

Bargeld kein Auslaufmodell
Die Umfrage unterstützt die Annahme, dass Bargeld in Österreich kein Auslaufmodell ist. Befragt wurden mehr als 200 Gemeindevertreter wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder Amtsleiterinnen und Amtsleiter, damit haben rund 10 Prozent aller Gemeinden teilgenommen. Hinsichtlich Region, Funktion, Geschlecht und Alter der Befragten ist die Umfrage laut dem Institut repräsentativ.

Für knapp 80 Prozent hat Bargeld nach wie vor eine sehr oder eher hohe Bedeutung. Vor allem für das Alltagsleben in der Gemeinde wie den Besuch am Markt oder für Veranstaltungen sei es für fast alle (98 Prozent) unverzichtbar. Ebenso hat Bargeld nach Einschätzung der Befragten für kleine und mittlere Betriebe sowie für sozial schwächere Gruppen wie die ältere Bevölkerung einen wichtigen Stellenwert. Auch als Alternative in Krisenfällen wie möglichen Cyberattacken wird es von 87 Prozent als wesentlich erachtet.

Die Kartenzahlung gilt als modern und in vielen europäischen Ländern ist sie bereits Standard.
Die Kartenzahlung gilt als modern und in vielen europäischen Ländern ist sie bereits Standard.(Bild: Reinhard Holl)

Wichtig auch im Krisenfall
Dass Bargeld als vor allem relevant im Krisenfall und für vulnerable Gruppen erachtet wird, entspricht für Matthias Schroth, Direktor der OeNB-Hauptabteilung Recht, Bargeld und Beteiligungen, allerdings nicht ganz der Realität. Laut Umfragen würden auch junge Menschen in Österreich sehr wohl noch regelmäßig Bargeld verwenden. Es gäbe heutzutage einfach mehr Zahlungsmöglichkeiten als früher, die Monopolstellung von Bargeld sei dadurch verloren gegangen. Deswegen könne man Bargeld aber nicht als Auslaufmodell werten.

Das „Framing“ von Kartenzahlungen als modern und bequem und Bargeldzahlung als rückständig sei außerdem Teil eines „interessengetriebenen Narrativs“, so der OeNB-Experte weiter. Bargeld werde nicht von Banken selbst, sondern von Notenbanken zur Verfügung gestellt und sei damit die öffentliche Form des Geldes, während hinter allen anderen Formen der Zahlung „milliardenschwere Geschäftsmodelle“ stünden, die „auch stark in der Hand von US-Unternehmen“ seien.

Lesen Sie auch:
Große Bargeldzahlungen werden ab 2027 deutlich unpraktischer und stärker kontrolliert.
Strengere Regeln
Bargeldzahlung: Ab 2027 ist bei 10.000 € Schluss
14.08.2026
Akzeptanz noch stabil
EZB: Automatisierung darf Bargeld nicht verdrängen
13.08.2026
Schon 66 Bankomaten
Nationalbank versorgt rurales Gebiet mit Bargeld
04.07.2026

Regelmäßige Bargeldnutzung wichtig für Erhalt
Im Gegensatz zu anderen Ländern sei die Bargeldversorgung in Österreich aber sehr gut, so Schroth. Damit das so bleibt und Bargeld auch im Krisenfall eine realistische Alternative ist, müsse man es aber auch regelmäßig verwenden. „Wenn ich es im Krisenfall verwenden will, muss ich es regelmäßig verwenden“, so Schroth. Denn nur bei regelmäßiger Verwendung funktioniere der Bargeldkreislauf. Auch für den Erhalt der Wahlfreiheit beim Zahlungsmittel sei der regelmäßige Gebrauch von Bargeld wichtig. „Wenn wir Wahlfreiheit weiter wollen, müssen wir Bargeld auch verwenden“, sagte auch GSA-Chef Gerhard Gierer.

In anderen Ländern, beispielsweise Schweden, ist das Bargeld bereits deutlich stärker zurückgedrängt worden. Die Bevölkerung ist damit jedoch nicht immer zufrieden. Schroth zitierte am Donnerstag Umfragen, laut denen rund 44 Prozent aller Befragten in Schweden den Rückgang des Bargeldes sehr negativ sehen würden. Offenbar seien in dem Land also nicht alle Transaktionen freiwillig digital, so der OeNB-Experte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
10.09.2026 13:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
BankomatBargeldBürgermeister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Wirtschaft
Debatte geht weiter
„Zu lange“: WKÖ-Chefin für kürzere Sommerferien
Pilotprojekt startet
KI hilft Arbeitsuchenden bei der Bewerbung
Schulden angehäuft
Bodenleger-Betrieb rutscht in die Pleite
Krone Plus Logo
Arbeiter, Angestellte
Gehälter-Check: Verdiene ich genug für mein Alter?
Land kauft Flughafen
„Kein Blankoscheck!“: Das sagt OÖ zum Airport-Deal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf