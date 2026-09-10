Ministerin: Sexualstrafrecht „in Angriff nehmen“

Besitz von Missbrauchsdarstellungen nicht strafbar

Dabei soll die Frage behandelt werden, ob der Besitz von Darstellungen sexueller Gewalt oder Vergewaltigungen an volljährigen Personen unter Strafe gestellt wird. Das Herstellen, Versenden und Verbreiten von Missbrauchsaufnahmen sei bereits strafbar. Der Besitz aber noch nicht. Diese Lücke müsse laut der Ministerin nun geschlossen werden. Bereits im vergangenen Jahr seien die Verbote von Upskirting und dem Versenden von Dick-Pics eingeführt worden. Sporrer zeigte sich im „ZIB2“-Interview „fassungslos“, dass sie „alle halbe Jahre vor einem neuen Phänomen stehe, das geregelt gehört“.

Europol zerschlug Online-Netzwerk

Erst im Juli berichtete Europol von einem Schlag gegen ein Online-Netzwerk von Männern, die ihre Partnerinnen betäubten und dann sexuell missbrauchten. Die Aufnahmen wurden danach ins Netz gestellt – oft in frauenfeindlichen Gruppen in sozialen Medien. Dort berichteten die Männer auch über ihre Erfahrungen und gaben einander Tipps. Sie informierten auch über die Wirksamkeit der Drogen oder Betäubungsmittel und wie man sich diese beschaffen kann.

Diese Verbrechen erinnern nicht nur an den schrecklichen Fall in Oberösterreich, bei dem ein Ehemann seine Frau von mindestens einem weiteren Mann vergewaltigen ließ. Die betäubte und schwer misshandelte Frau starb, der 51-Jährige und ein Komplize sitzen bereit in U-Haft – wir berichteten. Sondern auch der Fall der Französin Gisèle Pelicot kommt einem in den Sinn. Sie war von ihrem damaligen Ehemann Dominique über knapp zehn Jahre immer wieder betäubt, missbraucht und Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten worden.