Politiker für einen Tag: Was würden Sie tun?

Sie sind am Zug!

Was am politischen Geschehen finden Sie positiv und was negativ? Was würden Sie ändern, wären Sie für einen Tag Politiker? Welche Probleme bedürfen in Ihren Augen am dringendsten einer Lösung und wie würde diese im Idealfall aussehen?

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Vorschläge und freuen uns auf Ihre Kommentare!