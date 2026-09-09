Politiker für einen Tag: Was würden Sie tun?

Gerald Fleischhacker hat sich im Rahmen seines neuen Kabarettprogramms selbst schon darüber Gedanken gemacht und auch viele andere Menschen beschäftigen sich gerne - wenn auch im Spaß - mit der Frage: Was würde ich tun, wenn ich selbst Politiker wäre? Erzählen Sie uns davon!
Wer hat nicht selbst schon einmal über politische Entscheidungen geklagt oder sich die Frage gestellt, warum etwas so und nicht anders geregelt wurde? Egal, wie man der Politik gegenübersteht oder welche Partei man bevorzugt, so ziemlich jeder Mensch wird sich im Leben einmal gedacht haben, das könnte ich besser oder da würde mir mehr dazu einfallen.
Sie sind am Zug!
Was am politischen Geschehen finden Sie positiv und was negativ? Was würden Sie ändern, wären Sie für einen Tag Politiker? Welche Probleme bedürfen in Ihren Augen am dringendsten einer Lösung und wie würde diese im Idealfall aussehen?
Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Vorschläge und freuen uns auf Ihre Kommentare!
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